Ondata di maltempo "infinita" tra sprofondamenti ed esondazioni: la situazione a Napoli e provincia

Prosegue l'ondata di maltempo a Napoli e provincia che sta causando numerosi disagi. In Campania, dove opera un dispositivo di soccorso formato da 388 vigili del fuoco, sono stati 300 gli interventi svolti solamente ieri.

Interventi

A Casola di Napoli squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella notte per la messa in sicurezza di un movimento franoso. Sotto osservazione anche il livello dei fiumi Garigliano e Volturno. Raffiche di vento preoccupanti anche sul litorale flegreo-domitio. Al Lago Patria la strada del circumlago è stata invasa dalle acque ieri, creando grandi disagi alle automobili. Interventi anche per cornicioni pericolanti e per un palo piegato dal vento nei pressi di una pompa di benzina a via Terracina.

Sprofondamento a Licola

Sprofondamento nelle scorse ore in via Reginella a Licola, con il Comune di Giugliano, che si è attivato per dare supporto ai residenti. Trovato un alloggio temporaneo alle tre famiglie delle abitazioni dichiarate inagibili dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco. "Ringraziamo l'immediata disponibilità dell'Hotel Orchidea che ha offerto gratuitamente alloggio alle famiglie. Con l'ausilio dei dirigenti dei settori del Comune di Giugliano, ho sollecitato gli enti e gli organi sovracomunali ed è stato accertato che la strada oggetto dello sprofondamento è di proprietà del Demanio dello Stato, ramo bonifiche, e dunque di competenza della Regione Campania. Molto probabilmente la causa dello sprofondamento è riconducibile ad un crollo della volta del Canale Spinelli. Non abbandoneremo nessuno, riteniamo nostro dovere dare risposte e conforto a chi sta vivendo un momento difficile e prova sgomento per ciò che è accaduto. Non ringraziateci, stiamo solo facendo il nostro dovere", è la nota del sindaco di Giugliano in Campania.