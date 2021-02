Maltempo, oltre 300 operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco in Campania

Sono oltre 1.100 gli interventi svolti nelle ultime 24 ore dai Vigili del Fuoco per contrastare i danni causati da neve, pioggia e forte vento che hanno interessato alcune regioni italiane.

Oltre 300 le operazioni di soccorso effettuate in Campania, molte delle quali nella provincia di Napoli. Numerosi gli interventi per alberi pericolanti, rimozione ostacoli e ripristino della viabilità.

#Maltempo, nelle ultime 24 ore 1.100 interventi svolti dai #vigilidelfuoco per contrastare i danni causati da neve, pioggia e forte vento: più di 300 operazioni di soccorso in Campania e Toscana, 150 nelle Marche, 130 in Umbria, 110 in Emilia Romagna, 90 in Abruzzo #14febbraio pic.twitter.com/fGEo5mLqDq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 14, 2021

Allerta meteo, parchi chiusi a Napoli per tutta la giornata

A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania che ha previsto per tutta la giornata di domenica 14 febbraio “temperature in ulteriore diminuzione con valori minimi generalmente al di sotto di 0°C. Gelate persistenti a tutte le quote. Venti forti settentrionali con raffiche.Mare agitato al largo e lungo le coste esposte”, l’Amministrazione comunale di Napoli ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri cittadini.