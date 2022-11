Sacchetti galleggianti a Mergellina (VIDEO)

Allagamento a Largo Sermoneta, il fiume di acqua e fango trascina via anche l'immondizia abbandonata in strada

Un fiume di fango e acqua e in superficie galleggiano sacchetti di immondizia. Conseguenze del maltempo che si è abbattuto su Napoli, ma anche di una città sporca dove la pulizia stradale e delle caditoie è poco frequente. Capità così di ritrovarsi di fronte a scena come quella ripresa in questo video, che mostra Largo Semoneta, a Mergellina, completamente allagato. Motorini e automobili fanno lo slalom tra i sacchetti di immondizia trascinati dall'acqua. Il video è stato pubblicato dal parlamentare di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.