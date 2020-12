Il maltempo sferza Napoli: mareggiata sul lungomare, chiusa via Partenope

Una forte mareggiata ha colpito il lungomare Caracciolo e procurato notevoli danni ai parapetti dei marciapiedi da Piazza Vittoria all'università. È soltanto l'ultimo atto di quanto il maltempo è riuscito a fare a Napoli in serata.

Il mare ha in più punti invaso la carreggiata, portando sull'asfalto anche molti detriti e creando grandi problemi alle autovetture in transito. Il comando della polizia locale ha disposto immediatamente il presidio e la chiusura di via Partenope all'altezza di Piazza Vittoria deviando il flusso delle auto sulla Riviera per il percorso alternativo del Corso Vittorio Emanuele e della Tangenziale per raggiungere il centro. Via Partenope resterà chiusa anche nelle prime ore di domattina per consentire la rilevazione dei danni ed il ripristino della viabilità dopo aver rimosso tutti i detriti.

La lunga notte dei vigili del fuoco

Oltre 140 interventi urgenti in attesa a tutte le 20.35. È stata la difficile serata dei vigili del fuoco, il cui centralino si è visto preso d'assalto per quanto accaduto a causa del maltempo. Le telefonate al 115 sono state soprattutto per alberi pericolanti, tetti scoperchiati, tettoie e persiane divelte.

Tutto il personale dei vigili del fuoco si trova in queste ore in strada, impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per portare soccorso alla cittadinanza. Peraltro, oltre all'emergenza maltempo, non sono mancati alcuni incendi.

Tra le situazioni più pericolose che si sono verificate, il crollo di un albero a piazza Nazionale che ha gravemente danneggiato una vettura in sosta, e la caduta di alcune tettoie nella zona di Port'Alba.

Fortunatamente, in entrambi i casi non si sono verificati feriti.

Tempesta su Capri

Una fortissima tempesta di vento si è abbattuta su Capri intorno alle 18. Ha provocato la caduta di alcuni alberi di alto fusto e l'interruzione dell'energia elettrica in alcuni punti dell'isola come Palazzo a Mare, a Marina Grande, e in diverse zone di Anacapri

Oltre che i vigili del fuoco, al lavoro anche le squadre di operai e i tecnici della Sippic per ripristinare l'erogazione dell'energia elettrica, con strade e abitazioni rimaste al buio. Difficili le condizioni di lavoro, vista la pioggia e il vento a raffiche.