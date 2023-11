Temporali su Napoli: 70 le chiamate ai vigili del fuoco tra allagamenti, infiltrazioni e alberi pericolanti

Il maltempo che da ieri sera si sta abbattendo su Napoli e provincia ha richiesto una settantina di interventi da parte dei vigili del fuoco del comando.

Auto in panne, infiltrazioni d'acqua in casa, allagamenti di scantinati e alberi pericolanti le situazioni più frequenti per le quali i cittadini si sono rivolti ai vigili chiamando il numero d'emergenza 115. Molti degli interventi sono stati effettuati nel corso della notte quando la pioggia è caduta con maggiore intensità.

Allerta meteo

Il Centro Funzionale Multirischi della Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore "giallo", con tipologia di rischio "idrogeologico localizzato", in vigore su tutto il territorio regionale dalle ore 20.00 di lunedì 27 novembre fino alle ore 20.00 di martedì 28 novembre.

Nel dettaglio si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, localmente di moderata intensità, in attenuazione nel corso della mattinata. Venti forti occidentali, temporaneamente molto forti al mattino, con locali raffiche. Mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte".