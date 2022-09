Il maltempo non dà tregua: si contano i danni, previsti altri forti temporali

La situazione, in alcune zone, è critica con tanti disagi per i cittadini

Il maltempo sta creando non pochi problemi a Napoli e provincia. Sono tante le segnalazioni di disagi e danni creati dalle forti piogge che si sono abbattute nelle scorse ore sui comuni del Napoletano. Strade allagate, tombini saltati, alberi caduti, energia elettrica che manca. Queste sono solo alcune delle cose segnalate soprattutto dagli utenti social.

La situazione, inoltre, non tende a migliorare. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti nuovi forti temporali. Il sole potrebbe tornare nel fine settimana, ma la preoccupazione dei cittadini resta alta.

Allerta meteo in tutta la regione

Per oggi, martedì 27 settembre, la Protezione civile ha diffuso un avviso di allerta meteo di livello Giallo. Si segnalano venti forti occidentali e mare agitato, con possibili mareggiate. Permane anche per la giornata di domani un rischio idrogeologico localizzato anche con possibili fenomeni franosi legati a condizioni del territorio particolarmente fragili e per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.

Questo il dettaglio delle allerte in vigore:

- fino alle 23.59 di oggi, livello ARANCIONE su tutta la Campania per forti temporali con rischio idrogeologico diffuso, possibilità di alluvioni, allagamenti, esondazioni, frane, colate rapide di fango e caduta massi.

- dalle 23.59 di oggi fino alle 23.59 di domani, martedì 27 settembre 2022, livello GIALLO su tutta la Campania. Con venti forti e mare agitato e un possibile rischio idrogeologico residuo.

Si raccomanda ai Sindaci di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile nonché di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

La Sala operativa della Regione Campania sta seguendo la situazione e si tiene in stretto contatto con i Sindaci del territorio per far fronte alle richieste di intervento: restano attivate tutte le associazioni di volontariato delle zone maggiormente interessate.