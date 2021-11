Maltempo, danni nel napoletano: strade invase dal fango, 22 famiglie isolate

Sarebbero 22 le famiglie rimaste bloccate, a causa delle disastrose condizioni del manto stradale, in via Santa Maria a Pigno a Marano, a ridosso del cimitero di Vallesana. La zona è interessata da tempo, come riporta TerraNostra News, a un lavoro per la realizzazione di fogne, ma si attende la realizzazione del tappetino di asfalto.

Intanto la strada è collassata in più punti. Molte famiglie non hanno potuto spostarsi. Alcuni residenti - inferociti - sono stati costretti a procedere a piedi tra fango e buche, visto che le proprie auto sono rimaste bloccate.