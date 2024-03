Maltempo, la decisione del Comune su scuole e parchi

In seguito alla proroga dell'allerta meteo per rischio idrogeologico ed idraulico, dalle ore 20 di domenica alle ore 20 di lunedì, - anche per la giornata di domani, lunedì 11 marzo, è stata disposta la chiusura dei parchi cittadini. Non ci saranno, invece, conseguenze per le scuole cittadine che resteranno aperte regolarmente. La precedente ordinanza del Comune era stata allargata anche ai cimiteri, rimasti chiusi nella giornata di oggi, domenica 10 marzo.