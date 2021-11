Maltempo, sprofonda una strada in centro: evacuate 40 famiglie

Sprofonda la strada davanti ad una palazzina nei pressi di piazza Carlo III. Il crollo, avvenuto probabilmente per le infiltrazioni causate dal maltempo, ha riguardato, in particolare, un tratto di via Macedonio Melloni. Immediato l'intervento sul posto dei Vigili del Fuoco e della Polizia municipale che hanno messo l'area in sicurezza.

Evacuate 40 famiglie

Il cedimento, così come comunicato dagli stessi Caschi rossi ha determinato anche l'evacuazione di ben 40 famiglie che ancora non sanno se e quando potranno rientrare nelle proprie abitazioni. "In via Melloni 11 per una voragine che si è aperta davanti a un edificio condominiale. Impedito l’accesso e l'uscita. Evacuazione di 40 famiglie attraverso un negozio al piano terra con collegamento all’interno", recita una nota dei Vigili del Fuoco.