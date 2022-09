Impalcatura rimasta sospesa in pieno centro a Napoli: intervento di messa in sicurezza | FOTO

Dalle 8 di ieri mattina alla stessa ora di oggi, sono stati circa 90 gli interventi dei Vigili del fuoco collegati al maltempo, e finalizzati alla messa in sicurezza. E numerose anche le operazioni condotte sul territorio dalla Protezione civile del Comune e della Regione Campania: tra alberi caduti, cornicioni pericolanti, infiltrazioni e distacchi di infissi e serramenti segnalati sul territorio.

Nelle foto della nostra lettrice Rossana Pellegrino, si vede una grossa impalcatura per lavori di ristrutturazione, su Palazzo Cellamare, in pieno centro, a Chiaia, che si è parzialmente staccata ed è rimasta in sospeso. Il distacco è avvenuto nella tarda serata di ieri. Sul posto è subito intervenuta la Polizia Municipale, guidata dal comandante Ciro Esposito, con la Protezione Civile del Comune. L'area resterà interdetta fino a quando la struttura non sarà riportata a condizioni di sicurezza.

E' in corso sul posto da parte della ditta l'intervento di messa in sicurezza.

L'allerta meteo, diramato dalla Protezione civile regionale resta in vigore fino alle 18.00 di oggi.

(Aggiornato alle 10.45)