Il maltempo flagella Vomero e Campi Flegrei: decine e decine gli interventi dei Vigili del fuoco. E ad Agnano divampa un incendio

Sabato di passione sul fronte maltempo a Napoli. Dalla tarda mattinata le temperature hanno iniziato a calare vistosamente ma invece della neve che in tanti aspettavano in città è arrivato il vento, glaciale e violento. Le raffiche stanno sferzando in particolare il quartiere collinare. Diversi gli interventi in corso dei Vigili del Fuoco, impegnati - tra l'altro - a mettere in sicurezza via Mario Fiore, di fronte all'ingresso del Santobono, dove sono caduti i grossi rami di un albero in apparente salute. Via San Gennaro ad Antignano, di fronte alla Basilica omonima, è presidiata da agenti di Polizia: qui le folate hanno divelto e continuano a far sbattere una delle due grosse e pesanti ante di una finestra balcone, miracolosamente rimasta agganciata all'altra. L'area è stata recintata e gli agenti la sorvegliano in attesa dell'intervento dei caschi rossi.

Non meno colpiti risultano i Campi Flegrei, dove si registrano diversi interventi dei vigili del fuoco per infissi e cornicioni pericolanti. Forse proprio il vento ha favorito, nel primo pomeriggio, il divampare di un incendio in un capannone non lontano dall'ippodromo di Agnano. Squadre di caschi rossi sono all'opera in questo momento per contenere le fiamme e impedire che si propaghino ulteriormente.

I vigili del fuoco da Napoli sono inoltre intervenuti per mettere in sicurezza la tratta Napoli Salerno della linea storica delle Ferrovie dello Stato, a causa di un palazzo pericolante