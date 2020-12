Napoli assediata dal maltempo: tantissime richieste di intervento per i vigili del fuoco

Oltre 140 interventi urgenti in attesa a tutte le 20.35. È stata la difficile serata dei vigili del fuoco, il cui centralino si è visto preso d'assalto per quanto accaduto a causa del maltempo.

Le telefonate al 115 sono state soprattutto per alberi pericolanti, tetti scoperchiati, tettoie e persiane divelte.

Tutto il personale dei vigili del fuoco si trova in queste ore in strada, impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per portare soccorso alla cittadinanza. Peraltro, oltre all'emergenza maltempo, non sono mancati alcuni incendi.

Tra le situazioni più pericolose che si sono verificate, il crollo di un albero a piazza Nazionale che ha gravemente danneggiato una vettura in sosta, e la caduta di alcune tettoie nella zona di Port'Alba.

Fortunatamente, in entrambi i casi non si sono verificati feriti.

Impressionanti anche le immagini che numerosi cittadini hanno girato nei pressi di via Partenope, trasformatasi in una sorta di fiume in piena con gazebo alla deriva.