Maltempo, danni in tutta la città: crolli alla Pignasecca e al Vomero

Una bomba d'acqua ha colpito duramente Napoli intorno alle 12.30, creando danni ovunque in città. Decine di richieste di intervento ai vigili del fuoco in tutta la città, con danni in particolare al Vomero e nel centro cittadino.

L'allarme maltempo era stato diramato già ieri dalla Protezione civile (peraltro poi prorogata), da qui anche la decisione del sindaco de Magistris di tenere chiuse le scuole. Dopo una prima parte di mattinata che sembrava smentire le previsioni meteo, con caldo e cielo sereno, è iniziato effettivamente il maltempo. Le previsioni parlano di pioggia fino a sera e temperature che dovrebbero scendere fino a minime di 12-13 gradi, col picco della perturbazione intorno alle 20.

I danni alla Pignasecca e al Vomero

Un albero è caduto nella parte alta di via Scarlatti, al Vomero, danneggiando un'auto parcheggiata e altri arbusti sono sono crollati in diverse zone del quartiere. Danni più ingenti sono stati causati dal forte vento nella zona della Pignasecca, rione popolare a ridosso di via Toledo: qui una raffica ha distrutto una tettoia che ha completamente invaso la sede stradale sottostante, dove sono abitualmente presenti molte bancarelle e la merce dei negozi in esposizione. Fortunatamente la strada, solitamente molto affollata, era deserta proprio a causa del temporale. Si sono registrati due feriti lievi. Crollo di un albero anche a via Tasso, con numerosi disagi per gli automobilisti.

Collegamenti con le isole a singhiozzo

Il forte vento di libeccio ha reso difficili i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Sospesi i collegamenti con aliscafo per Procida, nonché diversi tra quelli operati con nave da Pozzuoli. Per Ischia invece stop agli aliscafi per Forio e Casamicciola, mentre restano confermate le corse con nave da Pozzuoli e Napoli.