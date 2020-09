Maltempo, crollo alla Pignasecca: ci sono feriti lievi | VIDEO

Durante la bomba d'acqua che si è abbattuta sul centro di Napoli tragedia sfiorata alla Pignasecca, dove un prefabbricato è volato via da un terrazzo schiantandosi al suolo e travolgendo alcuni negozi. In particolare una ragazza è stata trasportata in ospedale e un negoziante è stato colpito dal materiale caduto e ha riportato contusioni e tagli alla caviglia sinistra.

"Ho rischiato di morire ero sotto al tendone insieme a mio figlio quando ci è crollato tutto addosso", ha spiegato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco anche se gli astanti assicurano che i soccorsi sono arrivati con almeno un'ora di ritardo.