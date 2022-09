Albero crolla su un'auto, sfiorata la tragedia: la rabbia del proprietario sui social

A causa del maltempo, dopo quello al Vomero, a Napoli un altro albero è crollato abbattendosi su un’auto. È successo a via Marina ed è il proprietario della vettura che ha raccontato l’accaduto.

“L’altra mattina, a via Marina, incrocio con via Cataria, uscito da lavoro ho trovato un albero sopra la mia macchina, la quale si è abbondantemente danneggiata. La mia auto è ancora sotto l’albero perché c’è un continuo ping pong tra vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile su chi lo debba rimuovere.”, ha detto.

“Abbiamo richiesto interventi rapidi per rimuovere l’albero crollato e liberare l’auto del cittadino. Incredibile come si riesca a perdere tempo in ogni situazione e a rimpallare le responsabilità. Un altro albero caduto, prima o poi assisteremo a una tragedia mentre noi lanciamo l’allarme da anni. Serve manutenzione costante.”, ha dichiarato il consigliere regionale Borrelli.