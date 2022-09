Maltempo, Riviera di Chiaia allagata: le immagini | VIDEO

Impressionanti le immagini, diffuse sui social dal titolare di Giappo Enrico Schettino, dell'allagamento che si è venuto a creare oggi lungo la Riviera di Chiaia.

Il maltempo e l'annoso problema delle caditoie intasate hanno generato un vero e proprio fiume, particolarmente pericoloso in un'arteria stradale tanto trafficata.

"In bocca al lupo a tutti i politici seduti sulla poltrona ad aspettare i risultati - ironizza Schettino a proposito della consultazione elettorale in corso - In bocca al lupo a noi che oggi dobbiamo andare a votare quella poltrona, che ci fa vivere e lavorare in queste condizioni".