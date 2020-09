Maltempo: madre e figlio intrappolati in acqua in un sottopassaggio

Poteva finire male, molto male. Una madre e suo figlio sono rimasti bloccati in auto in un sottopassaggio allagato a via Settetermini, tra Torre Annunziata e Boscoreale. L'auto è rimasta bloccata in acqua quando la guidatrice ha provato ad attraversare il sottopasso. La donna è riuscita a chiedere aiuto e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Torre Annunziata e i volontari della protezione civile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

Fortunatamente l'auto non era completamente sprofondata in acqua. Non è la prima che quel sottopassaggio diventa pericoloso per gli automobilisti durante le giornate di maltempo. Il suo sistematico allagamento e la difficoltà di essere visto da lontano dai guidatori hanno più volte messo a repentaglio l'incolumità dei guidatori. Per fortuna entrambi gli occupanti della vettura sono stati portati in salvo senza riportare ferite e l'area è stata interdetta.