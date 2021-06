Maltempo, Afragola sott'acqua: strade allagate e proteste dei residenti

Allagamenti, strade impraticabili, disagi e rabbia tra i residenti. È la fotografia di Afragola dopo la pioggia di oggi. Una città in forte difficoltà già a poche decine di minuti dall'inizio delle precipitazioni (per cui era stata emanata un'allerta meteo), ma che col passare delle ore è diventata impraticabile.

Del tutto allagata via Roma (questa già chiusa da tempo per pericolo di cedimenti), così come piazza San Giorgio. Situazioni simili anche nei pressi del cimitero e nella zona di San Michele. Dei fiumi in piena, le strade, con fortunatamente nessun danno alle persone.

A monte del problema, come quasi sempre in questi casi, è l'occlusione delle caditoie che non permettono all'acqua piovana di defluire nel sistema fognario.