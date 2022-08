Bomba d'acqua su Napoli e provincia: molte strade sono impraticabili - VIDEO

Come da previsioni il maltempo è tornato a colpire Napoli e la sua provincia. Già da qualche ora la pioggia sta cadendo copiosa, causando non pochi disagi. Le immagini - di Leandro Felicioni - che vi mostriamo arrivano dalla zona nei pressi dell'aeroporto di Capodichino. Ma sono tante le zone dove si sono registrati problemi. Alcuni alberi, ad esempio, sono caduti a Capodimonte e a Secondigliano.

Intanto, la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L'avviso è valido dalle 12 alle 21 di domani, mercoledì 24 agosto, su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 1 e 2 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese).

I temporali, esattamente come quelli previsti per oggi, potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale ed essere temporanei ma intensi. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento.

Si prevede anche anche un conseguente rischio idrogeologico: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.