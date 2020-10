Si sente male in stazione: “Iniettatemi questo medicinale”

Ieri mattina una pattuglia del Raggruppamento Campania impegnata nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure', durante l'attività di servizio alla biglietteria della stazione ferroviaria di Napoli, ha notato un uomo riverso a terra colto da malore. Intervenuti immediatamente, i militari dell'Esercito hanno prestato soccorso nell'attesa che arrivassero sul posto i sanitari del 118. L'uomo è riuscito a indicare che aveva necessità che gli si iniettasse una fiala di medicinale che aveva con sé e i militari, visto il graduale peggioramento dell'individuo, provvedevano alla somministrazione della fiala.

L'uomo, un italiano in viaggio dalla provincia di Lecce, era in iperglicemia e grazie alla tempestiva somministrazione del farmaco è stato evitato che andasse in coma diabetico. Gli operatori sanitari del 118 si sono congratulati con i militari dell'Esercito per la capacità con la quale sono intervenuti mentre il passeggero, appena si è ripreso, ha espresso la profonda gratitudine nei confronti dei militari ringraziandoli per il soccorso ricevuto.