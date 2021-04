Ambulanza in via Posillipo

Un autista dell'Asia ha accusato un malore mentre era al lavoro e si è creato un blocco stradale in via Posillipo, per la presenza del camion dei rifiuti, all'altezza di una nota farmacia del quartiere.

Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 per soccorrere l'uomo.

Foto di Stefano Massa