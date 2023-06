Infarto sul traghetto con 300 passeggeri a bordo

Nella notte tra il 13 e il 14 giugno, all’incirca a mezzanotte, la sala operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli è stata contattata dal comando di bordo della nave Raffaele Rubattino appartenente alla società Tirrenia Navigazione richiedeva soccorso per un passeggero di 49 anni che presentava sintomi riconducibili ad un infarto. La nave, partita da Napoli alle 20.15 c.a. con oltre 300 passeggeri a bordo, era diretta a Palermo e si trovava a molte miglia al largo dell’isola di Capri. @gmail.com>

L'assistenza sulla nave