Si sente male sul treno della Circumvesuviana: soccorsi in stazione

Viaggiatore si sente male sul treno della Circumvesuviana. Il convoglio è stato fermato in stazione, per permettere i soccorsi, mentre la circolazione è garantita su un unico binario nel tratto tra Torre del Greco e Torre Annunziata. L'annuncio arriva da Eav che in una nota riporta che il treno ''delle ore 8.25 da Napoli a Poggiomarino è soppresso da Villa delle Ginestre a Poggiomarino a seguito di un malessere di un viaggiatore''. ''Pertanto - prosegue la nota - alle ore 9 circa, fino a contrario avviso, si attivava la circolazione a binario unico tra le stazioni di Torre del Greco e Torre Annunziata''.

Tutte le corse da Napoli per Poggiomarino sono limitate a Torre del Greco e tutte le corse da Poggiomarino a Napoli sono limitate a Torre Annunziata. Le corse da Napoli per Sorrento e da Sorrento per Napoli viaggeranno regolarmente con l’attivazione del binario unico tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Verranno istituiti servizi Bus Sostitutivi solo tra Torre del Greco e Torre Annunziata (e non viceversa).