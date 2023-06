Cardarelli, intoppi per le prenotazioni: un utente si sente male |VIDEO

Un malore durante l'attesa per prenotare una visita medica. E' accaduto a un utente in coda al Centro unico di prenotazione dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, intorno alle 11 di questa mattina, 22 giugno. Lo scorrimento della fila era più lento del solito, a causa di un intoppo ai terminali. I tempi lunghi, uniti al caldo hanno fatto sì che qualcuno avesse un mancamento, così come mostrato nel video che ci è stato invitato da un utente.

Contattata da NapoliToday, la Direzione generale dell'ospedale fa sapere che l'allungamento delle file è stato un fatto episodico, legato al problema tecnico già citato: "Grazie alla possibilità di prenotazione anche da casa o nelle farmacie, non abbiamo più ressa al Cup. Anche questa mattina, nonostante il blocco dei terminali, la situazione era ampiamente sotto controllo".