Il consigliere comunale Nino Simeone colto da malore: è ricoverato al Monaldi

Il consigliere comunale Nino Simeone è stato colto da malore, ieri e - come comunicato dal suo staff - si trova nell'ospedale Monaldi, ricoverato, dove ha dovuto subire un lungo intervento chirurgico. Secondo quanto si apprende, Simeone sarebbe da poco stato estubato dopo una notte difficile in terapia intensiva. Si attende nuovo bollettino medico per comprendere meglio le condizioni di Simeone, che questa estate era anche rimasto ferito in un incidente stradale.

Intanto sono centinaia i messaggi di solidarietà ricevuti in queste ore da Simeone, che è presidente della commissione comunale Infrastrutture e Trasporti ed è candidato alle prossime regionali nella lista che appoggia il Presidente Vincenzo De Luca. Qualcuno, tra i conoscenti, parla anche di stress - "male che ci distrugge" - e, facendo a Simeone i migliori auguri di guarigione, invita il consigliere a una maggiore tranquillità. Dallo staff intanto, fanno sapere che Nino Simeone ringrazia le centinaia di persone che in queste ore chiedono notizie e dichiara: "L'affetto che mi state dimostrando in queste ore mi commuove e mi dà la giusta carica a continuare e a non mollare".