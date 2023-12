Si sente male mentre è alla guida del furgone: morto un operaio

Tragedia a Pozzuoli dove questa mattina un operaio è morto dopo aver accusato un malore mentre era alla guida di un furgone. L'uomo, in trasferta per lavoro, si è sentito male all'altezza del Tennis Hotel in terza traversa Pisciarelli.

Sul posto, come riporta Cronaca Flegrea, è intervenuto il 118. Gli operatori hanno effettuato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma dopo una quarantina di minuti il medico è stato costretto a dichiararne il decesso.