Malore sul lungomare a Ischia, uomo in prognosi riservata

Momenti di apprensione sul lungomare di Casamicciola Terme, a Ischia, intorno alle 12 di oggi. Come riportato dal Dispari, nel pressi della Spiaggia del Convento un uomo di mezza età è stato colpito imporvvisamente da un malore.

Ai primi soccorritori si è aggiunto il 118 che si è rapidamente portato sul posto. È stato necessario portarlo via per ulteriori cure mediche, e si trova al momento in prognosi riservata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il traffico veicolare è rimasto interrotto per una decina di minuti, con una successiva viabilità a singhiozzo nelle fasi concitate dell'intervento dell'ambulanza.