Via Toledo, bimba di pochi mesi perde i sensi a pochi metri da H&M

Alle ore 14:48 la postazione MIKE del Crispi viene allertata per bimba di pochi mesi in perdita di coscienza a Via Toledo presso lo store H&M.

Il post di Nessuno Tocchi Ippocrate: " Alle ore 14:55 l’ambulanza era già sul posto, i sanitari effettuano tutte le manovre del caso e partono a razzo verso il vecchio Pellegrini dove alle ore 15:01 l’autista soccorritore tira il freno a mano! A 6 minuti dalla chiamata la bimba era già al pronto soccorso! Una bimba salvata in maniera rapida e professionale da:

Medico: Ciro Grimaldi

Infermiere: Antonella Vacca

Autista soccorritore: Vincenzo Micucci"