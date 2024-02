Turista si sente male nella Galleria Umberto: "La Municipale ha fermato i medici che lo stavano soccorrendo"

La polizia municipale di Napoli avrebbe fermato alcuni sanitari del 118 mentre stavano soccorrendo un turista. Tutto sarebbe avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18, nella Galleria Umberto. Dopo che la persona è stata colta dal malore è stato allertato il 118, giunto sul posto con una moto sanitaria. A quel punto, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, allertata da un consigliere regionale sarebbe giunta sul posto anche una pattuglia della municipale che avrebbe fermato l'intervento dei medici per un controllo dei documenti.

"Chisti i documenti ai medici"

Questa la denuncia comparsa sulla pagina di Nessuno Tocchi Ippocrate: "Polizia Municipale chiede i documenti al 118 durante un soccorso a persona E’ accaduto nella Galleria Umberto a Napoli intorno alle 18:00 di oggi, dove il 118 è stato allertato per un “turista” in crisi ipertensiva, la moto-sanitaria entra in galleria ed incomincia a prestare le prime cure all’uomo, sul posto era presente per caso un consigliere regionale (naturalmente ci asteniamo dal fare il nome per ovvi motivi) che, infastidito dalla presenza della moto in galleria, chiama la polizia municipale .

I Poliziotti non perdono tempo a chiedere i documenti ai soccorritori al fine di redigere un verbale……ma gli astanti insorgono verbalmente contro gli agenti! Per una volta abbiamo avuto i cittadini dalla nostra parte! Siamo basiti! PER INCISO: in caso di soccorso a persona i mezzi di emergenza possono accedere ovunque, anche nelle zone pedonali!".