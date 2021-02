Malore sull'aliscafo, passeggero va in arresto cardiaco: lotta tra a vita e la morte

Ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva

Un 60enne ischitano si è sentito male mentre era a bordo ieri dell'aliscafo di una nota compagnia di navigazione in partenza per Napoli. E' andato in arresto cardiaco, ma è stato salvato grazie ad un defibrillatore presente a bordo e dai medici imbarcati. Le sue condizioni restano però gravi.

Fortunatamente l'aliscafo non era in navigazione quando l'uomo ha accusato il malore e quindi è stato più agevole e veloce condurlo successivamente in ospedale, nel reparto di terapia intensiva del Rizzoli.