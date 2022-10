"Durante il volo Ryanair Bergamo Orio al Serio- Napoli del 30/10/2022 delle ore 17:25 un passeggero ha presentato un grave malore improvviso. Per fortuna sull'aereo erano presenti due giovani Anestesisti-rianimatori dell'spedale di Pozzuoli che tempestivamente hanno prestato le cure necessarie. Dopo il loro intervento il passeggero era fuori pericolo di vita e una volta atterrato l'aereo è intervenuta la postazione medica dell aereoporto già attivata dai piloti dell aereo durante il volo. Il paziente è stato prelevato direttamente a bordo dal personale sanitario competente per il continuo dell iter assistenziale", racconta a NapoliToday Pasquale, passeggero del volo.

Paura ad alta quota su un volo partito da Bergamo e diretto a Napoli. Un uomo ha acusato un grave malore che ha messo a repentaglio la sua vita, ma per fortuna a bordo del velivolo c'erano gli anestesisti-rianimatori dell'ospedale di Pozzuoli che, intervenuti immediatamente, sono riusciti a salvargli la vita.

Malore in volo per un passeggero, salvato dai rianimatori che erano per caso a bordo