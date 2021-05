Diciottesimo compleanno nel reparto Covid: gli infermieri gli organizzano una festa

Il compleanno in ospedale è una delle cose più tristi che possa capitare. Ancora peggio se si tratta di un giorno così speciale come il 18esimo e si è costretti in un reparto Covid perché positivi. È quello che è successo a un giovane nel Covid Hospital di Boscotrecase dove è arrivato alla maggiore età nei giorni scorsi. A rendere più lieta questa giornata, trascorsa senza i suoi affetti, ci hanno pensato i suoi “angeli custodi”. Gli infermieri e medici del reparto gli hanno organizzato una piccola festa a sorpresa. Hanno preparato una torta per lui e gli hanno fatto spegnere le candeline. Un gesto di grande umanità come se ne sono ripetuti in questo anno e mezzo di pandemia nelle corsie degli ospedali italiani. La notizia è stata pubblicata su Facebook e sempre sul social network sono arrivati i ringraziamenti della madre del giovane ai sanitari della struttura.

Il post

Credo che la vita vada vissuto a pieno, nel bene e nel male… nei momenti belli e nei momenti tristi… questo maledetto virus ci tieni lontani … mancano gli abbracci, i baci… una semplice stretta di mano… ma oggi gli abbiamo solo dimostrato che noi siamo più forti …nonostante tutto!