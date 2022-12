Una targa in ricordo di Maikol, vittima innocente di camorra

II 31 dicembre 2015 alle 12, davanti al Teatro Trianon di piazza Calenda a Forcella, veniva ucciso in un agguato Maikol Giuseppe Russo, vittima innocente della criminalità. Ventisette anni, moglie e due figli, Maikol fu colpito a morte molto probabilmente per uno scambio di persona. Non era un camorrista ma semplicemente un venditore ambulante, come ricordarono familiari ed amici l'indomani della tragedia.

Oggi, a sette anni di distanza, il caso è stato riaperto grazie alle rilevazioni di un collaboratore di giustizia. Per commemorare l'anniversario di quel tragico omicidio, sabato 31 dicembre, alle ore 12 - esattamente sette anni dopo - verrà apposta una targa in sua memoria proprio a piazza Calenda ad opera dal Teatro Trianon, dall'associazione dei commercianti di Forcella e dall'associazione l'Altra Napoli alla presenza dei familiari, del Questore di Napoli e delle autorità cittadine.