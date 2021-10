L'amico di Koulibaly: “Regalo la maglia di Kalidou al tifoso che l'ha insultato, ma deve chiedere scusa”

Franco Vigorita ha ricevuto in regalo dal campione del Napoli proprio la maglia di Firenze per il suo onomastico

Un gesto che potrebbe avere un grande valore simbolico. È quello proposto da un caro amico di Kalidou Koulibaly, Franco Vigorita. Dopo aver ricevuto in regalo la maglia usata dal campione del Napoli a Firenze per il suo onomastico, Vigorita si è offerta di volerla regalare proprio al tifoso che gli urlato contro quelle frasi razziste. A una sola condizione però: che si faccia avanti e chieda scusa.

"Nel giorno del mio onomastico - scrive provocatoriamente sui social Vigorita - ho ricevuto questa straordinaria ed ennesima dimostrazione di fratellanza di Kalidou Koulibaly … normalmente le utilizzo per charity… ma questa volta vorrei donarla a quel "tifoso", se uscisse allo scoperto e chiedesse scusa per il gesto folle rivolto a Kalidou Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Questa è la maglia di un uomo vero … vienila a prendere, c'è sempre un modo nella vita per farsi perdonare e dare l'esempio. Non è il colore della pelle che ci differenzia ma i colori del nostro animo".