Magistrato Torre Annunziata positivo al Coronavirus, gli avvocati: "Diteci chi è"

Positivo al tampone del Covid-19: è quanto emerso relativamente al test cui si è sottoposto un magistrato del settore penale in forze al tribunale di Torre Annunziata.

Luisa Liguoro, presidente dell'ordine degli avvocati oplontini, ha confermato la notizia. Liguoro ha indirizzato a Ernesto Aghina, presidente del palazzo di giustizia, una lettera in cui ha sottolineato il "disagio di moltissimi avvocati del foro ed anche di quelli che provengono da fuori''.

''Sarebbe opportuno - sottolinea nella lettera - conoscere il nome del magistrato, magari premurandosi di ricevere il suo consenso, affinché chi vi sia entrato in contatto nelle modalità descritte dall'Asl, possa ricorrere agli accertamenti diagnostici di rito. Allo stesso modo bisognerebbe rendere note le aule e le cancellerie interessate perché anche questo dato ha la sua rilevanza per gli avvocati che le hanno eventualmente frequentate''.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Liguoro invita il presidente del tribunale ''a prendere in considerazione la possibilità di sospendere le udienze almeno per il solo giorno di lunedì, al fine di consentire non solo una tranquilla sanificazione degli uffici interessati, ma anche per consentire a tutti gli operatori di conoscere se l'esito di altri tamponi effettuati da chi è entrato in contatto con il magistrato in questione indicherà una evoluzione favorevole del contagio''.