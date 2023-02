I magistrati fanno visita a Poggioreale: “Cartoni per tenere lontani muffa e topi”

Umidità e muffa nelle celle, che i detenuti cercano di arginare con la carta, mentre con il cartone si cerca invece di ostacolare l'ingresso dei topi: si è trovata davanti anche questo la delegazione di Magistratura Democratica che, lo scorso 4 febbraio, con l'associazione Antigone, la Camera Penale e un gruppo di magistrati del Tribunale di Sorveglianza hanno fatto visita ai detenuti di alcuni padiglioni del carcere napoletano di Poggioreale. Ad illustrare il report è stata oggi il sostituto procuratore di Napoli Gloria Sanseverino, segretaria di Magistratura Democratica (MD) a Napoli, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella biblioteca Tartaglione del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.

Una visita per acquisire informazioni su un tema, ha detto Sanseverino, "particolarmente sentito, non solo dagli operatori ma anche dal cittadino "che si interroga sul sistema penitenziario e sulla possibilità di capestare la dignità umana". Sanseverino ha illustrato una situazione gravissima, a dispetto degli sforzi della direzione del carcere: a Poggioreale, accanto ai padiglioni chiusi tempo fa per gravissime carenze ("c'erano i wc a pochissima distanza dalla cucina e dalla tavola dove i detenuti consumavano i loro pasti"), come il Roma, attualmente in ristrutturazione, "ce ne sono anche altri dove la situazione è dignitosa (i padiglioni Firenze e Genova) ma anche altri dove invece sono state registrate importanti criticità, come gli spazi per la socialità pressocché assenti e le docce in comune e mal messe. Al sovraffollamento si affianca, ha spiegato Sanseverino, carenza di personale (tra la polizia penitenziaria, i medici e i mediatori culturali). "Anche in carcere le persone di ammalano", ha detto il magistrato, "ma ci sono pochissimi medici".