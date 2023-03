Madre e figlio trovati morti in casa: è giallo

E' giallo in via Posillipo dove sono stati trovati due corpi senza vita all'interno di un appartamento. Si tratterebbe di madre di 97 anni e figlio di 67. Ad allertare le forze dell'ordine sarebbero stati alcuni condomini che non vedevano da tempo i loro vicini di casa.

Gli agenti di polizia hanno deciso di forzare la porta e si sarebbero trovati davanti ai due corpi, l'uno accanto all'altro. Sul posto anche la scientifica, in attesa del magistrato di turno. Non sono emersi dettagli sulle cause della morte, ma al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Seguono aggiornamenti.