Madre e figlia malate, sventato lo sfratto di Natale

Cristina e sua figlia rischiavano di finire in mezzo alla strada a ridosso del Natale, ma lo sfratto che pende sul loro capo è stato rinviato. Napolitoday ha già raccontato la loro storia in un servizio del 20 luglio scorso. Cristina De Maria vive dal 1997 in un'abitazione di Materdei. E' affetta dalla sindrome di Merrf, una malattia degenerativa multisistemica che coinvolge in particolare il sistema nervoso e quello muscolare. La sindrome si tramanda di madre in figlia e non consente alle due donne sole di lavorare. Tra i vari effetti, c'è quello della perdita dell'udito.

Fino a che la salute glielo ha permesso, Cristina ha lavorato e con l'aiuto dei genitori è riuscita a mantenersi. Morti questi ultimi e con il peggioramento delle sue condizioni sono scomparse tutte le fonti di sostentamento. Le è stata riconosciuta una invalidità al 60 per cento ma non la pensione. Ha chiesto aiuto al Comune di Napoli, ma le proposte di alloggio non sono andate oltre quella di un dormitorio.

Madre e figlia sono sostenute dalla Rete Set per il diritto all'abitare. La proroga scadeva oggi, 11 dicembre, ma come accaduto lo scorso mese di luglio, anche oggi l'ufficiale giudiziario si è trovato di fronte a un gran numero di attivisti che hanno occupato l'abitazione di via Domenico Gravina. Il buon senso ha prevalso ancora una volta. Cristina e la figlia di 22 anni possono restare a casa, per ora. Lo sfratto è rimandato al 15 febbraio, sperando che il Comune di Napoli possa intervenire