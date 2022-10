Madonna di Pompei, 20mila fedeli per la Supplica

Sono 20mila i pellegrini che oggi si sono recati a Pompei dalla Madonna del Rosario, per recitare la tradizionale Supplica.

Da piazza San Pietro a Roma il Papa ha salutato la folla riunitasi in piazza Bartolo Longo, invitando il mondo intero a recitare il Rosario.

Lazarus You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero che ha presieduto la celebrazione, ha incentrato la sua omelia sulla necessità che torni la pace in Ucraina.