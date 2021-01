Grave lutto per Salvatore Esposito: “Il Covid se l'è portato via”

Lutto nella famiglia di Salvatore Esposito, l'attore protagonista della serie Gomorra. Si è spento il padre del cognato, Pietro Montagna a causa del Covid. Dal racconto dell'attore si capisce che l'uomo si è aggravato e morto in soli cinque giorni a causa del virus. Esposito ha voluto ricordarlo con un post su Instagram ricordando l'importanza di proteggere i nostri cari contro il virus.

Le parole dell'attore

Questo Covid maledetto ci sta portando via tante cose , ma soprattutto tanti cari . Ci viene tolta ogni possibilità di sostegno ed supporto a chi sta soffrendo ed il fatto che spesso non si riesca a dare l'ultimo saluto a chi amiamo credo sia il dolore più grande . Ieri ci ha lasciati una persona buona , un grande padre ed un lavoratore instancabile, Pietro Montagna , ed io sono vicino nel dolore enorme a mio cognato Bruno e mia sorella Anna Esposito, Annalisa Montagna e soprattutto a te Rosaria. Questo virus in 5 giorni l'ha portato via, quindi vorrei sfruttare l'occasione per ribadire l'importanza del rispetto delle norme sanitarie atte a proteggere noi e le persone che amiamo.