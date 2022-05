Studente spagnolo ferito alla testa sul lungomare: volevano rapinarlo

Uno studente spagnolo è stato ferito alla testa con il calcio della pistola da due uomini, mentre passeggiava sul lungomare di Castellammare, all'altezza della Villa Comunale, in un tentativo di rapina. L'aggressione si è consumata dinnanzi ad altri colleghi stranieri del giovane, che hanno iniziato ad urlare, riuscendo in tal modo a mettere in fuga i malviventi.

E' stato portato al pronto soccorso del San Leonardo di Castellammare di Stabia e poi trasferito nel reparto di neurochirurgia dell'Ospedale del Mare, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico di un certo rilievo.

Sul caso indaga il Commissariato di Polizia stabiese.