Lungomare occupato dai ristoratori: traffico bloccato

Un gruppo di circa cento ristoratori e lavoratori del settore del catering e degli hotel ha bloccato il lungomare nel tratto di via Nazario Sauro in direzione via Acton.

I lavoratori dopo la protesta sotto la sede della Regione si sono recati sul lungomare per il completo blocco del settore. "Sappiamo che le proteste non serviranno a nulla ma devono dirci se moriremo di fame o di Covid", denuncia un ristoratore.

Protestano seduti in terra con i bidoni in strada. Presente la polizia.