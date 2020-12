De Magistris, ispezione nella notte sul lungomare devastato dalla mareggiata | VIDEO

"Ore 1:00 Lungomare di Napoli. Una mareggiata impressionante ha devastato uno dei simboli della rinascita di Napoli degli ultimi anni". Inizia così il post social che stamane ha pubblicato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Nel video correlato, il sindaco sta ispezionando nella notte appena trascorsa il lungomare.

"Non sarà un anno orribile a fermarci. Napoli ritornerà a splendere con la forza del suo popolo - prosegue il primo cittadino - Staremo vicini in ogni modo agli operatori economici pesantemente colpiti. Stanotte, poi, grandissimo lavoro di squadra per riaprire la strada. Un ringraziamento, in particolare, a polizia municipale, protezione civile, Napoli servizi, ABC ed Asìa. Forza Napoli, non molliamo mai!".