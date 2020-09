San Gennaro 2020, via Duomo si illuminerà per 18 giorni

La Camera di Commercio di Napoli illuminerà via Duomo in occasione della festa di San Gennaro, santo patrono della città di Napoli. L'accensione è prevista venerdì 11 settembre alle 19:30, sul sagrato del Duomo. Le luminarie resteranno accese per 18 giorni e interesseranno anche via Vicaria Vecchia (Forcella) e via San Biagio dei Librai. Parteciperanno il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola e l'arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe. L'iniziativa ha l'obiettivo di "restituire anche ai commercianti della zona l'opportunità di trasformare la ricorrenza religiosa in occasione di promozione".

