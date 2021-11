Accese le luminarie natalizie: le prime immagini

Dopo tante polemiche, oggi pomeriggio sono state accese le luminarie che - per tutto il periodo natalizio - faranno luce per le strade di Napoli. Definite "brutte", "montate troppo presto", "equivoche", le luci offerte alla città dalla Camera di Commercio - un'operazione da 2 milioni di euro – hanno iniziato a brillare a partire dalle 17, con l’inaugurazione alla Camera di Commercio.

La risposta alle polemiche

Tante le polemiche, come detto, alle quali la Camera di Commercio, nella persona del presidente Ciro Fiola, ha risposto per le rime. Qualche giorno fa, infatti, Fiola, nel corso di un'intervista, ha dichiarato: “Dopo tanta oscurità, la luce la daranno le imprese. Si tratta di 145 km di strade illuminate. Siamo arrivati dappertutto perché era giusto dare luce ad una parte della città che viene dimenticata, perché anche lì ci sono le imprese. Noi ci siamo fatti trovare pronti. Forse per la prima volta un po’ di soldi spesi bene. Tutti coloro che hanno criticato fino ad oggi, esprimono una loro personale opinione. Noi siamo in una città di circa un milione di abitanti e posso garantirvi che la maggior parte delle persone che mi contatta sono contentissime di questa cosa"

"La Camera di Commercio ha tolto alle imprese il costo di queste operazioni. Quando venivano messe dai commercianti, non si coprivano tutte le zone. Nessuno sa cosa sono le luminarie. Vi promettiamo dall’anno prossimo 270 km di strade. A causa del maltempo abbiamo ancora lavori in corso e dobbiamo ancora completare, ma per sabato alle 17 tutto sarà pronto”, ha aggiunto

Foto e video di Alessandra De Cristofaro