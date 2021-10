Luminare di Natale sugli scogli del lungomare di Napoli

Napoli si prepara al Natale con l'installazione delle luminarie in tutti i quartieri della città. Uno sforzo notevole quello messo in campo dalla Camera di Commercio per coprire 130 km di strade.

L'accensione delle luci di Natale avverrà ai primi di novembre. L'obiettivo è attirare un grande numero di turisti.

L'ultima installazione riguarda le luminarie posizionate sugli scogli del lungomare, di fronte agli alberghi di via Partenope.

Lo stanziamento

Oltre due milioni di euro di budget (più Iva), un bando internazionale e lavori a ritmo serrato consentiranno l'accensione delle luminarie ai primi di novembre "in linea con quanto si fa da circa 30 anni a Parigi e nelle altre capitali d'Europa", ha spiegato nelle scorse settimane Fiola. E a chi ha considerato precoce l'inizio delle operazioni di montaggio e collaudo, il presidente della CCIAA partenopea ha ricordato che ci sono "tempi tecnici, condizionati anche dalle condizioni meteo" per installare luminarie e addobbi luminosi tridimensionali lungo oltre 130 km di strade e 36 piazze, dal centro alla periferia, "con particolare attenzione a luoghi della città da sempre trascurati da qualsiasi iniziativa. E' un'operazione unica nel suo genere - ha aggiunto Fiola - E se le luci a Salerno portano 5 milioni di visitatori, significa che a Napoli ne avremo 50 milioni, perché Napoli è Napoli" .

Punti forti delle luci di Natale saranno indubbiamente l'albero gigante di 20 metri a Piazza del Plebiscito e il mega Babbo Natale di 10 metri a Piazza Municipio.