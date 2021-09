A Napoli è già Natale, al via l'installazione delle luminarie su 130 chilometri di strade

Nel centro cittadino e in periferia. L'accensione è prevista per i primi di novembre

E' partita con largo anticipo quest'anno a Napoli l'installazione delle luminarie natalizie, per evitare la corsa contro il tempo degli scorsi anni per arrivare a tappezzare in tempo le principali strade cittadine. Visti i problemi economici delle casse comunali, ci ha pensato la Camera di Commercio di Napoli ad accendere le vie della città con un progetto che costerà 2,2 milioni di euro. Saranno accese direttamente a novembre, ma per evitare ritardi a causa anche delle elezioni e dell'insediamento del nuovo sindaco si è preferito non rischiare.

Accensione dai primi di novembre

Dopo un turbamento iniziale espresso sui social da molte persone, il chiarimento e le motivazioni espresse dal presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, hanno convinto tutti, visto che le installazioni delle luminarie riguarderanno anche quartieri periferici esclusi negli anni scorsi: “Le luci di via Duomo sono solo il primo passo verso il grande progetto di illuminazione dell’intera città nelle festività natalizie. Verranno illuminati sin dai primi giorni di novembre, oltre 130 chilometri di piazze e strade, dalla periferia al centro".