Natale 2020, aperto il bando per affidare il servizio luminarie

Luminarie Natalizie nella Città di Napoli 2020/2021. Aperta la procedura telematica per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, assistenza, manutenzione e successivo smontaggio delle luminarie. La scadenza è stata fissata per il prossimo 9 ottobre 2020 alle ore 10. La Camera di Commercio di Napoli con l'assistenza della Centrale di Committenza della Città Metropolitana di Napoli ha indetto la procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio in occasione delle festività natalizie 2020-2021. Per partecipare e consultare il bando integrale, completo degli atti di gara, è necessario collegarsi al Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli:

