Licenziato con l'accusa di aver falsificato documenti: il Tar dà ragione al comandante Maiello

Luigi Maiello, rimosso dall’incarico di comandante della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco dal sindaco Lello Russo, ha vinto il primo ricorso al Tar e sarà reintegrato. Il Comune di Pomigliano d'Arco lo aveva licenziato motivando il provvedimento contestando al comandante la falsificazione dei suoi titoli di studio, ovvero le sue tre lauree, ritenendo quindi non valida la sua assunzione presso l'amministrazione comunale.

Ora la seconda sezione del Tar Campania ha annullato il provvedimento di licenziamento di Luigi Maiello, sostenendo che i suoi titoli di studio sono reali e certificati e che i documenti sui titoli di Maiello sono a disposizione del Comune da diversi anni.

Tra i tanti che hanno commentato la vicenda c'è il deputato Francesco Emilio Borrelli: "Il provvedimento del Tar ora dovrà essere notificato al Comune e quindi ci aspettiamo che il comandante Maiello venga riassegnato al suo ruolo al più presto. Per noi era ovvio che andasse così, Maiello da sempre ha svolto il proprio ruolo con dedizione e professionalità combattenti l’abusivismo edilizio ed i clan ed è forse proprio questo che dava fastidio. Non vorremmo che ora si inventino qualche altra motivazione per tenerlo lontano. Noi vigileremo".