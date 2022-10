Finisce l'immunità parlamentare per Luigi Cesaro: va agli arresti domiciliari

L'ex senatore Luigi Cesaro è agli arresti domiciliari. La notifica del provvedimento è avvenuta questa mattina dopo che è decaduta la carica parlamentare e la conseguente immunità. L'ordinanza venne firmata dal Gip del tribunale di Napoli, Maria Luisa Miranda, nel giugno 2020 su richiesta dei sostituti della Dda, Giuseppina Loreto e Antonella Serio. Da allora si è espresso anche il tribunale del Riesame che ha confermato la misura per poi passare alla giunta per le autorizzazioni del Senato che ritenne che potevano essere utilizzate solo sette tra le conversazioni intercettate. A dicembre 2021, la giunta per l'immunità decise di negare la richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione della misura cautelare ipotizzando un “fumus persecutionis” ai danni del parlamentare di Forza Italia. Dodici furono coloro che votarono a favore mentre sette si astennero. Così venne rigettata la richiesta di esecuzione della misura che è stata notificata questa mattina dopo l'insediamento del nuovo parlamento e la scadenza della carica. Cesaro, tramite i suoi legali, ha fatto sapere nei giorni scorsi di non essersi ricandidato proprio per rispetto del lavoro della magistratura e per dimostrare nelle sedi opportune la propria innocenza. Settantenne, Cesaro è stato eletto per la prima volta alla Camera nel 1996. Politico di lungo corso e vero e proprio luogotenente di Berlusconi in Campania per anni, è stato anche parlamentare europeo e presidente della provincia di Napoli. L'inchiesta che lo vede coinvolto non è la prima ai suoi danni. In particolare si riferisce ai rapporti che lui e la sua famiglia avrebbe intrattenuto con il clan Puca di Sant'Antimo. I magistrati dell'Antimafia gli contestano la possibilità che insieme al clan abbia inquinato le elezioni comunali del 2017. Il gip Miranda ha derubricato in corruzione elettorale aggravata il reato contestato dai pm, voto di scambio politico mafioso. Nella stessa inchiesta sono rimasti coinvolti anche i fratelli di Cesaro. Aniello, Raffaele e Antimo sono ancora tutti agli arresti domiciliari mentre ai loro danni è già partito il giudizio dinanzi al tribunale di Napoli nord. L'operazione venne soprannominata Antemio ed esplorava non solo i rapporti di scambio politico-elettorale ma anche gli interessi economici dei fratelli Cesaro e del loro centro medico Igea. La “sezione” che però riguardava il condizionamento elettorale vedeva proprio Luigi Cesaro tra i principali protagonisti della vicenda.

Il rapporto tra Cesaro e il clan Puca e le parole del pentito

Nelle carte dell'inchiesta viene spiegato il rapporto tra gli uomini della cosca di Sant'Antimo e i fratelli Cesaro. Un vero e proprio sodalizio capace di incedere sulle consultazioni, comunali in particolare, a partire dal 2003 in poi, in virtù di un patto stipulato dal capoclan Pasquale Puca, “'o minorenne” e Antimo e Luigi Cesaro, senatore di Forza Italia, consolidato poi nel 2007 prima dell'arresto di Puca. A raccontarne i dettagli sono i collaboratori di giustizia che hanno svelato i ruoli dei fratelli Cesaro in quello che è stato definito uno scambio politico-mafioso. A fornire maggiori dettagli rispetto al metodo di compravendita dei voti per le elezioni comunali a Sant'Antimo è stato il collaboratore Ferdinando Puca.

L'incontro con Luigi Cesaro

Nel corso dell'interrogatorio del 23 marzo 2016, si riferisce alle elezioni comunali del 2012. È lui a chiamare in causa il senatore di Forza Italia raccontando di un incontro nella sua abitazione. Puca dice di essere stato convocato tra il 2011 e il 2012, dopo la sua scarcerazione, a casa di Luigi Cesaro. Il senatore gli avrebbe consegnato 10mila euro per l'acquisto di schede elettorali. Secondo il racconto del pentito, Cesaro si prodigò personalmente per spiegargli come doveva funzionare la compravendita. L'obiettivo era quello di acquistare un pacchetto di voti per sostenere la campagna elettorale di Cristoforo Castiglione, candidato al consiglio comunale con la lista “Insieme” che appoggiava Francesco Piemonte, candidato per la rielezione a sindaco. Puca doveva occuparsi di organizzare un gruppo di “galoppini” che dovevano comprare i voti e controllare che il numero di consensi acquistati corrispondesse a quelli poi realmente ottenuti. Un “controllo” da effettuare anche con la violenza nel caso qualcuno avesse voluto fare il furbo. Ad aiutarli ci sarebbero state delle persone dei Cesaro all'interno dei seggi.

Il costo dei voti

Il costo di ogni singolo voto era di 50 euro a cui andavano aggiunti i 10 euro da dare al galoppino che lo procurava. Di questa operazione, Puca dice di essersi occupato insieme a Pasquale Verde, “o' cecato”. In totale ha detto di aver ricevuto 35mila euro anche da Antimo Cesaro e la campagna elettorale fu un successo e si concluse con l'elezione del candidato voluto dai Cesaro. Secondo i suoi racconti la famiglia Cesaro, in particolare Antimo, versava 10mila euro al mese a Teresa Puca per le spese legali del clan. Puca non era nuovo a questo tipo di operazione. Secondo i suoi ricordi avrebbe fatto lo stesso a partire sin dal 2003-2004. A quel tempo era ancora libero il cugino Pasquale Puca che si occupava direttamente di stabilire con i fratelli Cesaro il candidato da sostenere. In un successivo interrogatorio, datato, 27 aprile 2017, Puca dice di essere stato chiamato da Antimo e Luigi Cesaro, insieme a Teresa e Lorenzo Puca, che aveva raccolto l'eredità del padre, e da Claudio Lamino, poi divenuto collaboratore di giustizia. Anche in quell'occasione il candidato doveva essere sempre Castiglione e i voti dovevano essere sempre acquistati spendendo 60 euro, 50 per il votante e 10 per il galoppino. Inoltre a lui e Verde, ancora una volta coinvolto nell'operazione, sarebbero spettati 100 euro a voto acquistato. Puca, in questo caso, non parla di incontri con Luigi Cesaro ma racconta di un incontro con il fratello Antimo all'Igea, il centro di sua proprietà. Cesaro in quell'occasione parlò di “casse di denaro” per acquistare i voti e anche di un regalo extra per Verde. “Regalo” che non arrivò al termine della campagna elettorale scatenando l'ira di Verde che promise di “lanciare giù dal balcone Antimo”. Il suo proposito venne bloccato da Puca poiché Antimo era considerato un protetto del cugino e capoclan Pasquale.

Il ruolo di Antimo Cesaro

Proprio il ruolo di Antimo risulta essere predominante nell'acquisto dei voti. Se ne trovano riscontri anche nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che a differenza di Puca non raccontano mai di incontri con il senatore Luigi ma solo con il fratello Antimo. Certa è la forza del clan Puca nel condizionamento della vita politica di Sant'Antimo e non solo. Nell'interrogatorio del 12 dicembre 2013, il collaboratore di giustizia Giuseppe Perfetto quantifica in 2000-2500 voti la forza elettorale del clan. Un bacino di voti a cui, stando alle sue dichiarazioni, avrebbe provato ad abbeverarsi anche l'ex senatore di Italia dei Valori, Sergio De Gregorio, recentemente arrestato. Perfetto racconta, in un altro interrogatorio del 16 dicembre, di un incontro del 2006 in cui De Gregorio incontrò lui e Pasquale Puca all'interno del mobilificio di Stefano Di Lorenzo. Secondo il pentito l'attività di condizionamento del clan si sarebbe svolta nel corso delle consultazioni del 2007, 2012 e 2017. Anche Perfetto conferma l'esistenza della lista “Insieme” che appoggiava la candidatura a sindaco di Francesco Piemonte, primo cittadino di Sant'Antimo dal 2007 al 2017. Conferma, inoltre, che i voti dovevano convergere sul candidato Castiglione. Più preciso è l'altro collaboratore di giustizia Claudio Lamino, attivamente impegnato nella compravendita di voti come confermato anche da Puca.

L'operazione per far diventare Cesaro sindaco

Nell'interrogatorio del 16 maggio 2017 parte con il suo racconto dal 2004. In quell'occasione ricorda che il sindaco in carica era Aurelio Russo, candidato opposto a quello dei Cesaro. Il pentito spiega come i fratelli riuscirono a farlo dimettere. Di fatto non aveva la maggioranza in consiglio comunale ma per farlo cadere erano necessarie le dimissioni dei consiglieri comunali. Fondamentale erano le dimissioni di Salvatore Castiglione e per “convincerlo”, Pasquale Puca e lo stesso Lamino fecero visita al padre a Rimini mentre era lì per un viaggio organizzato per anziani. “Zio Totonno” venne convinto e da quel momento Castiglione divenne un politico vicino ai Puca e ai Cesaro. Caduto il sindaco alle successive elezioni venne eletto sindaco Luigi Cesaro, in carica dal 2004 al 2006. Il pentito inoltre ricorda che i fratelli Cesaro, fino al 2009, hanno incontrato Pasquale Puca andando nella sua abitazione a bordo di un furgone bianco per non essere visti ed entravano direttamente nel garage della sua abitazione. Stando ai racconti di Lamino, i rapporti con il clan Puca venivano tenuti maggiormente da Antimo Cesaro, detto “'o penniello”, e in qualche occasione da Aniello e Raffaele. Il senatore Luigi stava più defilato e viveva a Roma. Lamino ricorda le riunioni all'interno del centro Igea o del mobilificio di Di Lorenzo per decidere i candidati da appoggiare. Attività che i fratelli Cesaro hanno continuato a tenere in piedi anche dopo che sono stati indagati in altre inchieste, ma tenendosi più a distanza e incaricando Luigi Vergara, coordinatore di Forza Italia a Sant'Antimo. Secondo i racconti di Lamino agli incontri partecipavano Francesco Di Lorenzo, Corrado Chiariello e Salvatore Castiglione.

Gli uomini del clan nel Comune

Lamino racconta di aver comprato personalmente i voti nel 2012 su mandato di Lorenzo Puca, figlio di Pasquale all'epoca latitante, e utilizzando 20mila euro messi a disposizione da Antimo Cesaro e consegnatigli all'Igea. I voti comprati dovevano andare a Nello Cappuccio e Crescenzo Bencivenga, cugino di Puca, e candidati in due liste che appoggiavano il candidato sindaco del centrodestra. In quella tornata elettorale vennero eletti Salvatore Castiglione e Nello Cappuccio nella lista “Insieme”. Lamino racconta, inoltre, della capacità del clan di piazzare persone a loro fedeli negli uffici comunali più importanti. È il caso dell'ingegnere Claudio Valentino, capoufficio urbanistica, che poi avrebbe dovuto conferire degli incarichi alla moglie di Puca, Giustina Angelino. Valentino in un primo momento non diede l'incarico alla donna ma lo affidò al geologo Adamo Vallifuoco che avrebbe poi dovuto dividere i 28mila euro con lei. Cosa che non accadde ma secondo il pentito Valentino ripetè l'operazione utilizzando stavolta Amodio Ferriero che poi doveva versare il 25% ai professionisti voluti dal clan.

Il tentativo di controllo sulla macchina comunale aveva però portato il faro dell'Antimafia sull'ente e sui Cesaro. A tal punto che i giudici ipotizzano una possibilità messa in campo dai Cesaro: perdere le elezioni per allentare l'attenzione giudiziaria. A ipotizzarlo non sono solo i magistrati della procura napoletano ma anche membri di spicco del clan Puca, uno dei quali candidato con la coalizione del senatore azzurro. A crederlo è Francesco Di Lorenzo, ritenuto affiliato di livello della cosca di Sant'Antimo e candidato consigliere comunale alle elezioni del 2017 a sostegno del candidato sindaco di Forza Italia, Corrado Chiariello. Di Lorenzo viene considerato dagli investigatori una macchina da voti capace di raccattare consensi pagando e chiedendo l'aiuto non solo del suo clan ma anche dei Verde e dei Ranucci. Grazie alle intercettazioni ambientali, i Ros sono riusciti ad ascoltare le conversazioni che hanno portato alla genesi della coalizione di centrodestra prima delle comunali.

Cesaro temeva gli uomini del clan Puca

Una genesi in cui lo spessore criminale di Di Lorenzo aveva convinto anche Luigi Cesaro a fare delle scelte nette in merito alla scelta del candidato sindaco. Per garantirsi l'appoggio dei Puca bisognava accontentarlo ma la strategia di Cesaro era a più ampio raggio e cambierà con l'arresto dei fratelli Aniello e Raffaele datato 24 maggio 2017. I primi contatti per la formazione della coalizione si hanno a ottobre 2016. Cesaro è deciso a candidare Chiariello, uomo voluto da Di Lorenzo, ed è deciso anche a rompere con Salvatore Castiglione, storico esponente politico vicino ai Cesaro. Dalla sua parte resta Nello Cappuccio che però non può candidarsi a seguito di una condanna subita in primo grado e che lo rende incandidabile. Al suo posto viene scelta la moglie Rossella Cataneo che insieme ad Annarita Borzachiello rappresentano le due donne da unire in “ticket” con Di Lorenzo. Il 22 ottobre 2016 viene intercettata la prima conversazione tra Luigi Cesaro, Luigi Vergara, coordinatore di Forza Italia a Sant'Antimo e Francesco Di Spirito. I tre lamentano il fatto che Di Lorenzo e Cappuccio abbiano preso troppo potere anche a seguito del fatto che negli ultimi anni Antimo Cesaro avesse abdicato al suo ruolo di interfaccia tra la famiglia, la camorra locale e l'ufficio tecnico di Sant'Antimo.

Le intercettazioni

Luigi Cesaro sa bene chi è Di Lorenzo, sa che frequenta i figli di Pasquale Puca, Lorenzo e Luigi, e vuole tenerlo a distanza, sia perché lo ritiene pericoloso sia perché teme inchieste. Inoltre contemporaneamente al periodo di libertà di Luigi Puca vennero messi a segno degli attentati ai danni dei fratelli Cesaro che “puzzano” al parlamentare. Lo stesso ingegnere Claudio Valentino, capo dell'ufficio tecnico, si lamenta più volte con Luigi Cesaro del fatto che gente poco affidabile fosse andata nel suo ufficio. Lo stesso Antimo Cesaro sembra voler farsi da parte per “paura che se lo vanno a vendere” come dice Di Spirito che ha già consigliato all'imprenditore di stare attento. Questi personaggi, però, spostano voti e Luigi Cesaro ha comunque bisogno di loro nella costruzione di una coalizione. Sempre in auto con Di Spirito, Cesaro il 1 dicembre 2016 discute del ruolo di Di Lorenzo e del fatto che debba accontentarlo per il candidato sindaco. Cesaro “ha paura che quello è andato in freva. La conosci questa gente”. Ha paura che si innervosisca e nelle trattative lo asseconda. A dicembre 2016 Chiariello, uomo voluto da Di Lorenzo, è già il candidato sindaco anche se verrà ufficializzato ad aprile. Intanto Cesaro utilizza Vergara per le trattative per la lista e per rimanere quanto più possibile in disparte. Tutti gli interlocutori sanno che Sant'Antimo ha i riflettori delle forze dell'ordine puntati addosso.

Cesaro sa però che c'è bisogno di un'opera di mediazione con Castiglione per provare a portarlo nella propria coalizione. Quest'ultimo lamenta il fatto che non è stato considerato per la scelta del candidato sindaco. Secondo gli investigatori, Cesaro sa anche bene che Castiglione è legato anch'egli al clan Puca e se non dovesse far parte della coalizione, una parte dei voti del clan verrebbero dispersi e andrebbero a lui come già successo nel 2007 e nel 2012. In una conversazione intercettata tra Vergara e Cesaro il 6 febbraio 2017, però, viene ufficializzata la rottura con Castiglione che si candiderà poi sindaco e porterà con sé un altro uomo vicino al clan, D'Aponte. Cappuccio invece appoggerà Di Lorenzo. Marzo è il mese della chiusura degli accordi e torna in scena Antimo che per la definizione finale, e per l'esborso economico, vuole dire l'ultima parola. Il 19 marzo 2017 Antimo si incontra con Di Lorenzo e il fratello Luigi a casa del padre. Un altro incontro si verifica il 22, sempre nella stessa abitazione, e un altro ancora all'interno dell'Igea il 27.

Gli arresti di maggio e la sconfitta elettorale

Si sancisce un accordo che però non può tenere conto degli arresti di maggio. Nella tornata elettorale il centrodestra perde. Castiglione, storico uomo dei Cesaro, appoggia Aurelio Russo del centrosinistra al ballottaggio decretandone la vittoria. All'indomani della sconfitta elettorale, però, nel clan Puca serpeggia un dubbio: i Cesaro, in particolare Luigi, hanno perso volutamente. Non hanno stretto i soliti accordi non hanno investito il denaro necessario, come successo nelle due precedenti tornate. Il dubbio è che l'abbiano fatto per allontanare da loro stessi il sospetto che le loro vittorie fossero legate all'appoggio del clan Puca. Vogliono allontanare da se stessi i riflettori della procura di Napoli. Ne è convinto Di Lorenzo che nei giorni successivi sembra essere fuori di sé e viene intercettato a colloquio con Luigi Puca. Il 28 giugno 2017 le cimici li intercettano mentre formulano alcune ipotesi. È proprio Puca a mettere la pulce nell'orecchio a Di Lorenzo.

La strategia: perdere per allontanare gli uomini del clan

A suo giudizio i Cesaro hanno perso volutamente le elezioni per “bruciare” Di Lorenzo e il “suo” candidato sindaco Chiariello. Dopo anni di collaborazione, tutto a un tratto le inchieste hanno fatto diventare scomodi i metodi utilizzati da Di Lorenzo. Anche Puca lo rimprovera del fatto che abbia acquistato voti troppo alla luce del sole e questo avrebbe potuto creare problemi ai Cesaro che per questo l'hanno mollato. Puca ricorda come fosse atteso l'arrivo in città della consigliera regionale Flora Beneduce per la campagna elettorale, incontro inspiegabilmente saltato. Poi ci sono i “guai” che hanno avuto i fratelli e per Puca la sconfitta è stata chiaramente “tattica”. Un periodo di pausa prima di “ripartire” investendo il proprio peso elettorale su Armando Cesaro, figlio di Luigi. Di Lorenzo in un primo momento non lo accetta poi se ne convince. Il 3 luglio Di Lorenzo è ancora più amareggiato e viene intercettato mentre parla con Antimo Petito, detto Mimmo.

Con lui si lamenta del fatto che Antimo non aveva ancora pagato per la campagna elettorale. “Che vuole fare l'intelligente? Piglia le mazzate” spiega alterato all'amico. Il 4 luglio in un'altra conversazione racconta di aver incontrato Armando Cesaro e Gianluigi Di Ronza, uomo di fiducia di Luigi Cesaro. In quell'incontro dice di aver minacciato di passare da un'altra parte politica se i loro accordi non fossero stati più validi. Per gli investigatori è il chiaro segnale che tutta la famiglia Cesaro fosse a conoscenza degli accordi elettorali stipulati con un rappresentante di spicco del clan Puca. Mesi dopo in altre conversazioni spiega che Antimo gli aveva promesso prima 25mila euro e poi di coprire anche un'ulteriore spesa di 23mila euro per la campagna elettorale. A mesi di distanza non aveva più visto quei soldi e così aveva scelto di rompere definitivamente con i Cesaro. Una frattura che per gli investigatori è stata creata ad arte dai Cesaro per provare a tagliare ogni legame con il clan di Sant'Antimo. Una mossa tardiva visto il risultato dell'inchiesta.